Новейший источник фотонов СКИФ в Сибири готовят к запуску

Мегаустановку СКИФ запустят под Новосибирском Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Новейшую российскую научную мегаустановку "Сибирский кольцевой источник фотонов" планируют в ближайшее время ввести в эксплуатацию. Об этом заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Скоро будет запущена новая установка СКИФ в Сибири, рядом с новосибирским Академгородком - она уже построена", - уточнил Герой Труда для РИА Новости.

Ковальчук также рассказал о создании в Зеленограде высокотехнологичного центра на базе проекта синхротрона, который не удалось завершить еще в советский период. По его словам, новый комплекс должен стать своеобразной технологической долиной Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что российские ученые разработали пять новых соединений серебра. Они установили, что некоторые из полученных комплексов способны воздействовать сразу на несколько бактериальных ферментов, связанных с жизнедеятельностью возбудителя туберкулеза.