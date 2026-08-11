Военные России прибыли в Киргизию для участия в совместных учениях

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Российские военнослужащие прибыли в Киргизию для участия в совместном тактическом учении с подразделениями вооруженных сил республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В учениях примут участие военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. Личный состав совершил марш протяженностью более 1,2 тысяч километров, включая передвижение по горным дорогам с крутыми подъемами и спусками.

В Минобороны отметили, что военную технику доставили в Киргизию самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации. После прибытия в район проведения учений российские бойцы начали подготовку вооружения и техники к практическим действиям.

Ранее KP.RU сообщал, что учения Тихоокеанского флота МО РФ проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В них участвуют порядка 60 кораблей и подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов.