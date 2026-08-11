В России хотят ввести пособие на оплату услуг няни для семей с детьми

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В России предложили ввести специальное пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

"Услуги няни всегда будут дорогими, поэтому, как один из выходов, я вижу необходимость введения пособия на няню", - сказал он для РИА Новости.

Рыбальченко отметил, что такая мера могла бы стать одним из инструментов поддержки рождаемости и дала бы родителям возможность раньше вернуться к работе.

Ранее депутат Валерий Селезнев заявил, что с 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Для этого потребуются свидетельство о браке и свидетельство о рождении или усыновлении.

Как писал KP.RU, в России хотят ввести ежегодную выплату в размере 30 тысяч рублей родителям школьников перед началом учебного года. Перечислять средства предлагают уже в конце июля.