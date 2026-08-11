В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре

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Администрация Хабаровска сообщила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за подъема воды в Амуре.
«Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС в связи с паводком на Амуре», — говорится в сообщении на сайте.
Введение режима ЧС связано с неблагоприятным прогнозом гидрологов: уровень воды в реке может достичь к концу августа 6 м. На сегодняшний день отметка уже составляет 475 см.
Ранее Смоленская область столкнулась с мощным ураганом, в связи с чем в регионе с 6 августа был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля в Тюмени объявили режим ЧС из-за рекордного подъема воды в реке Туре. Уровень достиг 877 см — жители города и Тюменского округа столкнулись с небывалым летним паводком.
Кроме этого, в Запорожской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с длительным отключением электричества. Электроснабжение региона было нарушено в результате атак ВСУ.