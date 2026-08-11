В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Хабаровска сообщила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за подъема воды в Амуре.

«Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС в связи с паводком на Амуре», — говорится в сообщении на сайте.

Введение режима ЧС связано с неблагоприятным прогнозом гидрологов: уровень воды в реке может достичь к концу августа 6 м. На сегодняшний день отметка уже составляет 475 см.

Ранее Смоленская область столкнулась с мощным ураганом, в связи с чем в регионе с 6 августа был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля в Тюмени объявили режим ЧС из-за рекордного подъема воды в реке Туре. Уровень достиг 877 см — жители города и Тюменского округа столкнулись с небывалым летним паводком.

Кроме этого, в Запорожской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с длительным отключением электричества. Электроснабжение региона было нарушено в результате атак ВСУ.