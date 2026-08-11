Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

Главком ВСУ Михаил Драпатый своими публичными высказываниями подтверждает обоснованность заявленных Москвой целей спецоперации. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что Драпатый неоднократно демонстрировал неонацистскую сущность киевского режима по отношению к России и жителям Донбасса.

"Подобные выпады лишний раз доказывают обоснованность целей по денацификации Украины. Над чем и будем работать", - сказал Галузин для ТАСС.

Ранее зампред Совфеда РФ Константин Косачев назвал заявления Драпатого проявлением пещерной русофобии. По его словам, они подтверждают обоснованность проведения СВО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Драпатый понесет ответственность за свои высказывания в адрес россиян. Он назвал слова главкома ВСУ чудовищными.