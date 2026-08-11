Защита блогера Лерчек еще не получила полный текст приговора, но уже обжаловала его

Адвокат Третьяков: защита обжаловала приговор блогеру Лерчек. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Защита Лерчек (Валерии Чекалиной) подала апелляционную жалобу на приговор блогеру, которую осудили условно на пять лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«Защита обжаловала приговор Валерии Чекалиной», - отметил он.

При этом адвокат добавил, что полноценно апелляционная жалоба не подана, потому что защита все еще не может ознакомиться с полным текстом приговора. По его словам, в пятидневный срок, как это установлено УПК РФ, копии документов она не получила - текст приговора еще не готов.

Напомним, 31 июля суд в Москве приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно за незаконные валютные операции, а также запретил на три года продвижение своего бренда в интернете и оштрафовал на 763 млн рублей.

Государственное обвинение обжаловало приговор блогеру Валерии Чекалиной на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты.