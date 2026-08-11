Защита блогера Лерчек еще не получила полный текст приговора, но уже обжаловала его

Защита Лерчек (Валерии Чекалиной) подала апелляционную жалобу на приговор блогеру, которую осудили условно на пять лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
«Защита обжаловала приговор Валерии Чекалиной», - отметил он.
При этом адвокат добавил, что полноценно апелляционная жалоба не подана, потому что защита все еще не может ознакомиться с полным текстом приговора. По его словам, в пятидневный срок, как это установлено УПК РФ, копии документов она не получила - текст приговора еще не готов.
Напомним, 31 июля суд в Москве приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно за незаконные валютные операции, а также запретил на три года продвижение своего бренда в интернете и оштрафовал на 763 млн рублей.
Государственное обвинение обжаловало приговор блогеру Валерии Чекалиной на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты.