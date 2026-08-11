Россиянам рассказали, как снизить расходы на коммунальные услуги в 2026 году

Депутат Чаплин перечислил способы сэкономить на коммунальных платежах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам перечислили способы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Советами поделился депутат Государственной думы Никита Чаплин в интервью ТАСС.

По словам политика, россиянам важно регулярно передавать показания счетчиков. Это поможет избежать начислений по завышенным нормативам. Он советует делать это до 25-го числа каждого месяца.

Также граждане могут оформить перерасчет за воду, газ и водоотведение при отсутствии дома более пяти дней, предоставив подтверждающие документы. Чаплин призвал внимательно проверять квитанции и требовать исправления ошибок.

Кроме того, снизить расходы могут помочь общедомовые инициативы, например установка счетчиков тепла. Депутат напомнил, что с 2026 года срок оплаты коммунальных услуг перенесен с 10-го на 15-е число месяца.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2027 года в России изменится порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Квитанции будут направлять в личный кабинет пользователя на портале "Госуслуги".