Названа сумма откупа мобилизованных от службы в ВСУ: таких денег у многих нет

На Украине требуют до 20 тысяч долларов за откуп от мобилизации в ВСУ Фото: REUTERS.

На Украине получила «популярность» коррупционная схема по выкупу призывников из мобилизационных списков. Размер взятки варьируется от 5 до 20 тыс. долларов (около 1,6 млн рублей). Об этом рассказал украинский пленный Евгений Никитин, видеозапись беседы имеется в распоряжении ТАСС.

«В целом это возможно. Как узнавала моя жена, сумма составляет от 5 тыс. до 20 тыс. долларов США, но у моей семьи таких средств нет», — признался пленный украинский солдат.

Пленный также сообщил, что его мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. У мужчины были диагностированы межпозвоночная грыжа и травма колена. После этого Никитина отправили на 52-дневный курс молодого бойца.

В июле 2026 года Никитин попал в плен к бойцам группировки «Север». Сам мужчина отметил, что в плену отношение к нему хорошее: его обеспечивают едой, водой, теплой одеждой и сигаретами.

Немногим ранее пленный ВСУ Василий Корж заявил, что хочет переехать с семьей в Россию и начать новую жизнь.