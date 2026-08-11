Россия обогнала ОАЭ: стали известны самые популярные курорты у россиян

Россия впервые за два года вошла в топ-3 направлений по турам, обогнав ОАЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия впервые за два года вошла в топ-3 направлений по числу пакетных туров по итогам первого полугодия 2026 года, обогнав ОАЭ. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования Onlinetours, пишет РБК.

Число поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирований увеличилась с 9 до 10%, тогда как ОАЭ потеряли примерно половину туристов — их доля сократилась с 11 до 4%. Лидером остается Турция (31%), на втором месте — Египет (29%), Россия замыкает тройку. Средний чек поездок по России снизился незначительно — с 60,8 до 59,6 тыс. рублей, тогда как в ОАЭ он упал на 8% — до 174 тыс. рублей.

Самыми популярными направлениями внутри России стали курорты Краснодарского края: Хоста, Сочи, Адлер и Сириус. Также в топ-10 вошли районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград. Аналитики связывают рост внутреннего туризма с изменением потребительских привычек: отдых в России стал более доступной и предсказуемой альтернативой зарубежным поездкам.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли заявил о необходимости шире развивать патриотический туризм. Особое внимание премьер уделил поездкам для детей и молодежи. По его словам, ребята могли бы посещать разные регионы страны вместе с участниками специальной военной операции и людьми, которые уже развивают это направление.