Пожар начался на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возгорание произошло на нефтеперабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время оно уже ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«На Комсомольском НПЗ оперативно ликвидировано возгорание на вспомогательном оборудовании. Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе Комсомольского НПЗ.

На предприятии также добавили, что Комсомольский НПЗ не прекращал работу из-за возгорания.

Напомним, 8 августа на Кубани произошел пожар на Ильском НПЗ в Северском районе. Пострадали шесть человек. Возгорание произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Изначально сообщалось о пяти пострадавших позже эта цифра увеличилась.