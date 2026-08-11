В Воронежской области загорелись два склада после атаки БПЛА Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников загорелись два склада крупной компании. На одном объекте пожар удалось локализовать на площади 16 тысяч квадратных метров, на втором тушение продолжается на 20 тысячах квадратов, сообщил в мессенджере "Макс" во вторник губернатор региона Александр Гусев.

В ночь на 11 августа Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область. Силы противовоздушной обороны перехватили 15 украинских беспилотников в небе над Воронежем и пятью районами региона. В результате падения в Новоусманском районе от полученных травм скончался 49-летний мужчина. Также два человека были госпитализированы с ранениями. Повреждены несколько автомобилей, в том числе три грузовых и один легковой.

В настоящий момент угроза новых атак сохраняется на всей территории области. На месте происшествий работают оперативные службы.

"КП-Воронеж" собрал последнюю информацию об атаке дронов ВСУ на Воронежскую область.