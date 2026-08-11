Lloyd's List: США продали на металлолом два танкера, якобы связанные с РФ. Фото: Ashish Vaishnav/GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки продали два танкера, якобы связанные с Россией, на металлолом компании по переработке. Их направят в город Аланг в Индию. Об этом сообщает портал Lloyd's List.

«Правительство США продало конфискованные суда... Era и Lileo компании-переработчику GMS, и оба судна направляются сейчас в Аланг для демонтажа», - сообщает портал.

При этом отмечается, что с утилизацией даже конфискованных судов возникли сложности. Банки, страховщики и поставщики услуг неохотно вступали в контакт по этому вопросу, хотя утилизацию суд одобрил, а Минфин США предоставил необходимые исключения.

Ранее в Германии федеральный финансовый суд запретил таможенникам проводить конфискацию танкера Eventin, на борту которого находится порядка 100 тысяч тонн нефти.

Кроме того, власти США получили ордер на конфискацию танкера Bella 1. Береговая охрана США перехватила его в Карибском море.