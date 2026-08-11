Украинская певица Полякова заявила о превращении страны в концлагерь из-за ТЦК Фото: REUTERS.

Украина «не свободная страна» и становится похожей на концлагерь. Об этом в интервью местному изданию «Страна» заявила певица Оля Полякова.

Она резко раскритиковала действия сотрудников ТЦК и отметила, что в украинском обществе из-за них формируется атмосфера страха и «двойная мораль». Люди постепенно превращаются в «запуганных мышей».

«Скоро мы все будем напуганные, запуганные, мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть. И твоего родного человека или кого-то будут паковать на улице, а ты будешь проходить мимо», - сказала она.

Теперь на Украине можно похитить человека и никто за него не заступится, уверена певица.

Ранее сообщалось, что на Украине открылась масштабная охота на сотрудников ТЦК. Теперь по стране придется бегать военкомам, а не мобилизованным. Многие работники украинских военкоматов сейчас пытаются перевестись в другие тыловые подразделения. Ведь они и их семьи столкнулись с колоссальным натиском недовольных граждан Незалежной.