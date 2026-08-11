Немцы всё больше хотят оказаться в России: люди готовы бежать от политики и пропаганды Запада Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Германии всё чаще обращаются за визами в Россию по программе для сторонников традиционных ценностей. Главной причиной они называют нежелание мириться с агрессивной пропагандой, которая, по их мнению, доминирует на Западе. Такую информацию распространила пресс-служба российского посольства в Берлине в беседе с РИА Новости.

В дипломатическом представительстве уточнили, что среди мотивов переезда фигурируют как искреннее желание работать и жить в РФ, так и резкое несогласие с внутренним курсом немецких властей.

Особо подчёркивается неприятие неолиберальных установок, которые западные СМИ активно насаждают в отношении России. Сотрудники посольства добавили, что многие европейцы видят в нашей стране оплот сохранения духовно-нравственных ориентиров.

О росте интереса к переезду говорят и общественные деятели. Например, зампред жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль отметил, что европейцы, включая французов, чувствуют себя чужими на родине. Он подчеркнул, что люди не находят себе места в странах, откуда ушли моральные ценности.

Де Голль также обратил внимание на тревожную ситуацию с защитой детей во Франции, указав на высокий уровень преступлений против несовершеннолетних. По его мнению, европейским обществам срочно требуется объединиться, чтобы решить эти внутренние проблемы. Однако пока, как свидетельствует практика, многие предпочитают искать спасение в России.

Параллельно с этим российские власти запускают системную поддержку таким переселенцам. Президент Владимир Путин ещё в 2025 году подписал концепцию миграционной политики, где одной из целей названо увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности. В документе говорится о необходимости повысить поток тех, кто готов переехать в РФ на постоянное место жительства.