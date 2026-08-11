Алаудинов: наёмники ВСУ останутся лежать в той земле, которую пришли топтать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил ТАСС, что иностранные наемники в составе ВСУ не должны возвращаться домой живыми.

«Я надеюсь, что они все останутся лежать в той земле, которую они пришли топтать, думая, что вернутся домой живыми и здоровыми», — высказался Алаудинов. Он подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции считал наемников людьми, которые осознанно пришли убивать россиян, воспринимая это как лёгкую охоту.

Ранее Апти Алаудинов говорил, что украинское командование бросает иностранных наёмников на линию боевого соприкосновения «на мясо», как и рядовых солдат тоже. Уехать с трофеями у них не получается, хотя они рассчитывали на это.