Воздушные силы ВСУ перестали сообщать, сколько ракет сбили за ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью украинские Воздушные силы вновь не стали раскрывать данные о количестве сбитых российских ракет. В официальных сводках говорится лишь о типах применённого оружия и результатах работы по беспилотникам. Такую информацию предоставило местное издание «Страна» со ссылкой на отчёты украинского командования.

В сообщении уточняется, что по Запорожью и Киеву были выпущены гиперзвуковые «Цирконы», оперативно-тактические «Искандеры», а также 120 ударных дронов. При этом ПВО удалось уничтожить только 98 беспилотников. О том, сколько именно ракет достигли целей, в отчёте не говорится.

Отмечается, что взрывы зафиксированы в 21 населённом пункте или объекте, а падение обломков — ещё на пяти локациях. В публикации уточнили, что отсутствие цифр по сбитым ракетам наводит на мысль, что средства противовоздушной обороны в этот раз не смогли перехватить ни одной из них.

Напомним, что в ночь на 5 августа украинская ПВО не справилась с 28 российскими ракетами — тогда не был сбит ни один снаряд. По данным Киева, в ту ночь применялись 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400 и четыре «Циркона»/«Оникса», а также 115 дронов.