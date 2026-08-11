RS: блокада портов Одессы может стать мрачным поворотным моментом для Украины Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитический портал Responsible Statecraft со ссылкой на бывшего директора отдела анализа России в ЦРУ Джорджа Биба пишет, что фактическая блокада Одессы российскими ударами может иметь для Украины долгосрочные катастрофические последствия. Россия, не оккупируя побережье, эффективно превращает Украину в подобие государства, лишённого выхода к морю.

С конца июля портовый комплекс Одессы фактически закрыт для судоходства. Это уже наносит сокрушительный удар по сельскохозяйственному экспорту — основе украинской экономики, который, по прогнозам, может упасть на 50% в ближайшие месяцы из-за высокой стоимости и малой пропускной способности альтернативных сухопутных маршрутов.

Биб отмечает, что без возможности морской торговли и риска для инвесторов восстановление Украины после окончания конфликта становится невозможным. Блокада Одессы ведёт к созданию слабого и нежизнеспособного государства.

Ранее KP.RU писал, что министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий признал полную остановку судоходства в украинских портах — судовладельцы перестали заходить туда на фоне российских ударов.