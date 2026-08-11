Личная трагедия Лео: почему величайший футболист мира взял паузу в карьере

Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси на неопределённый срок прекратил выступления за команду. Как сообщает аргентинский портал Doble Amarilla, причиной стала кончина отца футболиста, пишет "КП-Спорт".

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» не принял участия в матче группового этапа Кубка лиг против мексиканского «Монтерея», который прошёл в ночь на 9 августа по московскому времени на полях США и завершился поражением его команды со счётом 1:2.

Днём ранее, 8 августа, стало известно о смерти Хорхе Месси в возрасте 68 лет. Отец легендарного аргентинца скончался в одном из медицинских учреждений Росарио после затяжной болезни.

39-летний Лионель Месси защищает цвета «Интер Майами» с 2023 года. Ранее в Европе он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону». В активе аргентинца — победа на чемпионате мира 2022 года, серебряные медали мировых первенств 2014 и 2026 годов, олимпийское золото 2008 года, а также две победы в Кубке Америки (2021, 2024). Кроме того, Месси принадлежит абсолютный рекорд по числу «Золотых мячей» — восемь наград.

Хорхе Месси, многолетний отец и официальный агент Лионеля, ушёл из жизни 7 августа в больнице Росарио после продолжительной болезни. В январе 2026 года он впервые был госпитализирован в родном городе, после чего проходил обследования в клиниках США. В разгар чемпионата мира 2026 Месси серьёзно рассматривал возможность срочного вылета на родину, чтобы навестить тяжело больного отца. Закрытая церемония похорон состоялась 9 августа, однако журналисты попытались вести съёмку вопреки запрету семьи, из-за чего футболист намерен подать судебные иски против представителей местных СМИ за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Лионель Месси прилетел в Аргентину на похороны отца Хорхе Месси, а также о том, что Месси подаст в суд на журналистов за съёмки на похоронах отца и о том, что аргентинский канал извинился за ложь о смерти отца Месси.