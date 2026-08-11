Кого из наших легенд ждут в Зале хоккейной славы

Александр Овечкин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Авторитетное североамериканское спортивное издание The Athletic определило пятёрку российских хоккеистов, которые после завершения карьеры имеют наибольшие шансы пополнить ряды Зала хоккейной славы в Торонто. Возглавляет этот список капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — действующий рекордсмен НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, пишет "КП-Спорт".

Компанию лучшему снайперу в истории лиги составили ещё четыре представителя России: вратари Сергей Бобровский («Торонто Мейпл Лифс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), а также нападающие Никита Кучеров («Тампа») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). Помимо россиян, в основной перечень вошли такие звёзды, как Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Патрик Кейн, Виктор Хедман и другие.

В расширенном списке, опубликованном на сайте издания, фигурируют ещё четыре российских хоккеиста, которые при условии проведения нескольких ярких сезонов также могут претендовать на включение в Зал славы. Это голкиперы Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также нападающие Артемий Панарин («Лос-Анджелес») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

На сегодняшний день в Зале хоккейной славы значатся 11 представителей России: Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Александр Могильный, Владислав Третьяк, Александр Якушев и Сергей Зубов. Также туда был включён заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов.

Вопрос о включении российских хоккеистов в Зал славы неоднократно становился предметом обсуждения в СМИ. В 2022 году комиссия НХЛ не включила в число новых членов сразу четырёх легендарных россиян — Бориса Михайлова, Александра Мальцева, Александра Могильного и Сергея Гончара, хотя те входили в список главных претендентов. Это решение вызвало бурю негодования: журналист ESPN Грег Вышински назвал его «несправедливым и абсурдным». Примечательно, что ежегодно в Зал славы могут быть введены лишь шесть человек — четыре мужчины и две женщины. В сентябре 2025 года президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что Александр Овечкин также будет включён в Зал славы ИИХФ после завершения карьеры — по регламенту, для этого должно пройти два года после последнего матча игрока.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что The Athletic назвал пятерых россиян НХЛ, которые должны попасть в Зал славы в первую очередь, а также о том, что Овечкин войдёт в Зал славы ИИХФ — уже известна дата церемонии и о том, что четыре российские легенды не вошли в Зал хоккейной славы НХЛ, хотя были в списке главных претендентов.