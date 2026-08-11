В Севастополе отменили сигнал «Морская опасность» Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене режима «Морской опасности», который был объявлен в городе ранее. Соответствующее оповещение перестало действовать спустя почти полчаса после его активации. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

Глава региона разъяснил жителям, что подобный сигнал подаётся в тех случаях, когда противник использует для атак морские дроны или когда существует прогноз о возможности такой атаки.

Утром губернатор призвал горожан при нахождении у моря немедленно покинуть опасную зону и отойти от воды как минимум на сто метров. Также глава региона рекомендовал следовать в оборудованные укрытия или капитальные строения на пляжах, добавив, что для защиты подходит и естественный рельеф местности.

Стоит отметить, что 11 августа 2026 года режим беспилотной опасности также вводился на территории Челябинской области, о чём сообщили в региональном правительстве.