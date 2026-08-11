Парламент Венгрии изберет нового президента 11 августа Фото: Depositphotos/Shutterstock

11 августа венгерский парламент проведет голосование по выбору нового президента. Единственным претендентом на этот пост стал бывший председатель Верховного суда Андраш Бака, чью кандидатуру поддержала правящая партия. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

После отстранения Шуйока премьер-министр Петер Мадьяр предлагал пост президента известной шахматистке Юдит Полгар, однако она отказалась от этой идеи. В итоге партийная фракция «Тиса» в субботу одобрила выдвижение Андраша Баки, и он дал свое согласие.

В социальных сетях обратили внимание на то, что новый кандидат не соответствует прежним требованиям Мадьяра о беспартийности и отсутствии политического опыта. Дело в том, что Бака в начале 1990-х годов уже был депутатом парламента от «Венгерского демократического форума».

Письменную поддержку Баки выразили 140 депутатов от «Тисы». Оппозиционные силы, включая «Фидес» и христианских демократов, отказались выдвигать своих кандидатов в знак протеста против смещения Шуйока, а у партии «Наша Родина» слишком мало мест для выдвижения.

Голосование пройдет на внеочередном заседании, и для победы Баки необходимо набрать две трети голосов (всего в парламенте 199 депутатов).

Предыдущий президент Тамаш Шуйок покинул должность 18 июля после подписания принятой парламентом поправки. Согласно местным законам, выборы нового руководителя страны должны пройти в течение месяца после отставки, а до этого времени обязанности главы государства исполняла спикер Агнеш Форстхоффер.