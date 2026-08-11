Риэлтор Бендриков: в 2026 году снять жилье выгоднее, чем купить Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков сравнил, что выгоднее в текущих условиях: арендовать жилье или взять ипотеку.

Брать ипотеку на вторичном рынке сегодня слишком дорого, ставки достигают 19–20 процентов, при них платеж даже за небольшую квартиру неподъемным для большинства заемщиков.

Куда выгоднее сейчас снимать жилье, а вопрос покупки отложить на будущее. Но ввиду установок, что «жилье должно быть свое», многие смотрят именно в сторону покупки, но сильно сокращают площадь квадратных метров.

- Если берешь семь миллионов на 30 лет, ежемесячный платеж составляет 130–135 тысяч — это слишком ощутимо на ближайшие десятилетия, — пояснил риелтор в беседе с Lenta.ru.

Риэлтор отметил, что в московском регионе в настоящий момент аренда жилья подешевела, квартиры сдают в среднем на 10% дешевле, чем в начале года. А вот найти ликвидный объект в пешей доступности от метро за 11 миллионов рублей уже нельзя.

Ранее, финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru рассказал, что поможет снизить стоимость долгосрочной аренды. Это готовность сразу заселиться, длительный договор и оплата вперед. Эти аргументы стоит использовать для торга.

А вот собственнику квартиры следует заранее прописать в договоре круг людей, которые могут регулярно находиться в жилье, рассказал «Царьграду» эксперт по недвижимости Константин Апрелев.

По его словам, в документе также необходимо указать, что квартира используется исключительно для проживания, а передавать ее третьим лицам без согласия владельца запрещено.