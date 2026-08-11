Трое поляков избили украинца, укравшего пиво из магазина. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Троих поляков обвинили в жестоком избиении в Радоме гражданина Украины, который украл пиво из магазина. Об этом сообщает местный портал RMF24.

ЧП произошло еще 19 декабря 2025 года, когда 41-летний гражданин Украины Юрий Л. напал на группу неизвестных ему мужчин в одном из населенных пунктов в Радоме. Ранее украинец украл пиво в магазине. Продавщицы заперли его внутри магазина и потребовали возмещения. О деле они упомянули знакомому, а тот в компании уже со своими знакомыми избил гостя с Украины.

Один из обвиняемых по этому делу - Алексей Р., бывший боец ММА, который, по мнению следователей, напал на украинца из-за его национальной принадлежности. В польской прокуратуре отметили, что в настоящее время ведется процесс против обвиняемых.

Ранее в польском городе Вроцлав суд арестовал на три месяца двоих мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары. Об этом сообщает Польское телевидение. Прокуратура предъявила Адаму К. и Томашу К. обвинения в избиении на почве национальной ненависти.