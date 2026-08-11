Врач Кондрахин: из-за контагиозного моллюска можно потерять глаз Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач общей практики Андрей Кондрахин предупредил, что во время поездки в отпуск можно подхватить заражение, которое способно лишить человека глаза. Речь идет о заражении контагиозным моллюском, если вирус попадает на слизистую глаза, то прогнозы очень неблагоприятные.

Данный вирус очень заразен, он передается через рукопожатия, объятия, общие полотенца, мячи, игрушки и при контактном спорте, а у взрослых – и при половом контакте. При этом сложно вычислить, где произошло заражение, так как внешние проявления видны только спустя 2-6 недель.

Особо опасно, если пострадает слизистая оболочка глаза.

- Человек рискует просто потерять глаз. Вирус живет по тем же законам, что и герпес. Только этот он более противный – его очень тяжело убрать, - говорит врач в беседе с Абзацем.

Удалять элементы контагиозного моллюска приходится только механическим путем, а особо от него страдают маленькие дети до 4 лет и люди с ослабленным иммунитетом.

Врач объяснил, что заболевание внешне проявляется как ветрянка, на коже появляются специфические полушария с углублением в центре розоватого или светлого цвета.

Если у человека ослаблен иммунитет, то узелки могут разрастаться до больших размеров – до трех сантиметров. В всех случаях нужно обратиться к дерматологу.