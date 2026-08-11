Родители заплатили залог и вытащили сына-рецидивиста из тюрьмы: вскоре мужчина убил обоих Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нью-Йорке произошла семейная трагедия: мужчина застрелил своих родителей, которые накануне внесли за него залог в 10 тысяч долларов. После содеянного он покончил с собой. Как сообщает Daily Mail, все произошло в доме родителей в Мэдисоне.

По данным полиции, 35-летний Джастин Сисло лишил жизни 76-летнего отца Стива и 72-летнюю мать Донну. Правоохранители прибыли на вызов и увидели в окне два тела. В доме чувствовался сильный запах газа или бензина.

Выяснилось, что у Сисло были проблемы с законом. Менее месяца назад его арестовали за избиение 56-летней подруги в округе Каюга. Ему запрещалось носить оружие, несмотря на это, мужчина имел при себе пистолет.

Позже его обвинили в домашнем насилии и по другим эпизодам. Всего в деле фигурировало около 20 пунктов обвинения, включая угрозы и удушение. Родители приехали в тюрьму округа Мэдисон и выплатили нужную сумму, чтобы сын вышел на свободу.

Известно, что у Джастина и его отца ранее случались конфликты. В марте прошлого года полиция уже выезжала на ссору между ними, но тогда обвинений не последовало.

Ранее в Уфе вынесли приговор 44-летнему мужчине за систематические избиения и угрозы убийством собственным родителям. Он несколько месяцев держал в страхе собственную родню.