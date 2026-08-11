Посольство РФ в ФРГ сообщило о нападках на Русский дом в Берлине Фото: ru.wikipedia.org.

Посольство России в ФРГ выступило с резким заявлением из-за непрекращающихся нападок на Русский дом науки и культуры в Берлине. В дипмиссии подчеркнули, что местные русофобы вновь пытаются найти несуществующие доказательства «гибридных атак» со стороны Москвы.

Как отметили российские дипломаты, в информационном пространстве активно раскручиваются тезисы о Русском доме как о «гнезде русских шпионов» и «центре пропаганды».

«Политики федерального и регионального уровня соревнуются в агрессивной риторике. Одни призывают усилить давление на Русский дом, другие — закрыть его, третьи — экспроприировать принадлежащую России собственность», — заявили в посольстве.

Ранее основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт инициировала петицию против закрытия Русского дома, инициаторами ликвидации которого выступают в том числе «Зеленые». Ситуация обостряется в преддверии выборов в Палату депутатов Берлина, намеченных на 20 сентября.