«Включайся, родной!»: Дзюба обратился к албанцу и поставил «Спартак» в число фаворитов

Артем Дзюба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба, ныне находящийся в статусе свободного агента, обратился к новичку красно-белых Мирлинду Даку. Албанский нападающий перешёл в стан москвичей из казанского «Рубина» в ходе летнего трансферного окна, пишет "КП-Спорт".

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дзюба одобрил решение руководства «Спартака» подписать форварда и назвал этот шаг правильным. По его словам, он давно советовал ведущим клубам страны — «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару» — присмотреться к Даку. «Спартак» успел первым, и за это, по мнению Дзюбы, клуб заслуживает похвалы.

Опытный форвард также назвал тройку главных претендентов на золото в нынешнем сезоне. В их число вошли «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Однако решающим фактором в борьбе за титул, уверен Дзюба, станет именно игра Даку. Воспитанник красно-белых призвал албанца максимально включиться в работу и заявил, что тот способен привести «Спартак» к чемпионству.

Мирлинд Даку перешёл в московский «Спартак» 6 августа 2026 года, подписав трёхлетний контракт с 28-летним форвардом. Сумма трансфера составила 11 млн евро — именно такая сумма отступных была прописана в его договоре с казанским клубом, а заработная плата игрока оценивается примерно в 4 млн евро за сезон. За время выступлений в «Рубине» с лета 2023 года Даку провёл 93 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач. Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко уже поддержал это приобретение, отметив, что Даку — именно тот «наконечник», который нужен красно-белым, и выразил уверенность, что албанец справится с давлением в столичном клубе.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что «Спартак» официально объявил о переходе Мирлинда Даку из «Рубина», а также о том, что Андрей Ещенко положительно оценил трансфер албанского форварда и его влияние на атаку красно-белых и о том, что Роман Павлюченко заявил, что Мирлинд справится с давлением в «Спартаке».