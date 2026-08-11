BZ: в ЕС не знают, кто заплатит за кредит Украине на 90 млрд евро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европейская комиссия не может определить, кто в итоге будет платить за кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на ответ Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Фабио Де Маси.

В документе говорится, что в настоящее время невозможно определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни сумму, ни даже то, будет ли этот инструмент вообще использоваться в бюджетном процессе на 2027 год. Следовательно, нельзя понять, какое государство какую часть обязательств понесёт.

«Очевидно, что Европейская комиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить государства-члены ЕС за кредит Украине», — заявил Де Маси в комментарии изданию. Он также отметил, что кредиты послужат «конфликту на истощение» и обогатят коррумпированных олигархов.

Ранее KP.RU писал, что депутаты Европарламента поддержали кредит, но с рядом оговорок. За его предоставление проголосовали 458 человек, 140 выступили против, а 44 воздержались, причём Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в голосовании.