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НовостиЗдоровье11 августа 2026 7:44

В РФ предложили усилить проверки БАДов: какие опасности таятся в добавках

Онищенко призвал наладить контроль за БАДами вместо их запрета
Мария СПИРИДОНОВА
Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что биологически активные добавки (БАД) не следует запрещать, однако необходимо наладить контроль за их продажей.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что БАДы — это необходимая вещь, поскольку витамины также относятся к этой категории. Однако Онищенко подчеркнул, что под видом добавок нередко пытаются продавать наркотические вещества и медицинские препараты, требующие многолетних проверок. Он также указал, что в обороте находятся БАДы, не зарегистрированные в России, а некоторые производители, зарегистрировав одну добавку, продают под ее маркой другие вещества.

Академик призвал к созданию системы государственного контроля, включающей лабораторные исследования и проверки на всех этапах.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил разрешить российским аптекам продавать таблетки и пакетированные порошковые препараты не полными пачками, а в соответствии с курсом, назначенным врачом. Он отметил, что сейчас продажа лекарств в неполной упаковке напрямую не запрещена, однако производители и аптеки сталкиваются с бюрократическими сложностями — в частности, с необходимостью специальной регистрации препаратов.