Внук узницы концлагеря Мартынов сбежал из Латвии за день до выдворения Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Внук женщины, пережившей ужасы нацистского концлагеря, Павел Мартынов покинул Латвию буквально за сутки до того, как власти могли бы его принудительно выслать. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Мужчина всю жизнь прожил в Прибалтике, но так и не получил гражданство. Когда выпал шанс, он оформил российский паспорт, а в Латвии имел вид на жительство. Однако в 2022 году местные власти изменили правила, и для продления ВНЖ потребовалось сдать экзамен по латышскому языку.

Мартынов пытался сделать это пять раз, но каждый раз ему чего-то не хватало для зачета, поскольку нужно было набрать 60% по письму, аудированию, вопросам и устной речи.

Без знания языка оставаться в республике стало невозможно. У него отобрали квартиру, которая раньше принадлежала его бабушке — бывшей узнице концлагеря. Поняв, что терять нечего, мужчина купил билеты и уехал в Псков за один день до предполагаемой депортации.

Сейчас он живет и работает при местном храме Пресвятой Богородицы от Торга. Его супруга и маленький ребенок остались в Латвии, и у них нет возможности приехать к нему. Из-за сложившейся ситуации семья всерьез рассматривает развод.

Ранее российское МВД сообщало, что власти Латвии решили постепенно избавляться от русскоязычных людей. Они выдворяют даже тех, кто уже находится в пенсионном возрасте.