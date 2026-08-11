Блогер Даня Милохин высказался о возвращении в Россию

Блогер Даня Милохин исключил возможность возвращения в Россию

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин, проживающий в Дубае, ответил на слухи о своем возможном возвращении на родину.

Милохин записал специальное видеообращение для подписчиков в соцсетях. «Это для тех, кто думает, что я страдаю без России», — подписал публикацию блогер.

«Ребята, пожалуйста, давайте уясним раз и навсегда: я не собираюсь и не хочу возвращаться в Россию», — заявил блогер.

Кроме того, Милохин подчеркнул, что в 2023 году уехал исключительно по собственной воле. «Меня никто не выгонял», — добавил он, опровергнув сообщения о принудительном характере своего отъезда.

Ранее сообщалось, Милохин, проживая в Дубае, работает доставщиком еды. В июле этого года налоговая заблокировала счета блогера в России. Решение было принято из-за отсутствия налоговой декларации и задолженности в 500 рублей.