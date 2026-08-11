СВР: ЕС готов на все, чтобы не пустить Россию в международный спорт. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Евросоюз готов на любые меры, чтобы не допустить возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, в ЕС крайне обеспокоены решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов. В Европе полагают, что такой шаг МОК сводит на нет многолетние усилия Запада по изоляции России, уточнили в ведомстве.

В связи с этим, сообщили в СВР, в Европе рассматривают возможность ограничения финансирования МОК и других организаций, которые согласятся допустить россиян. Кроме того, ЕС изучает введение визовых запретов и новых ограничений в отношении российских атлетов и представителей спортивных структур.

В МИД РФ, комментируя решение Международного олимпийского комитета отменить санкции против российских спортсменов, назвали это победой здравого смысла.