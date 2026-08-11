Мужчина принял смертельную болезнь за укус насекомого: ему осталось жить не больше года Фото: Jarek Kilian/Shutterstock

Житель Бромборо Крис Кэпстик по ошибке принял смертельную меланому за обычный укус мошки во время свадебного путешествия в Греции. Теперь 41-летнему отцу троих детей врачи отвели всего несколько месяцев жизни. О его истории пишет Daily Mirror.

В 2022 году Крис заметил на спине странное пятно, но не придал этому значения, списав на укус насекомого. На протяжении полугода он несколько раз посещал терапевта, так как отметина меняла цвет и увеличивалась, однако медики уверяли его, что это безвредная киста. Только в феврале 2023-го, после удаления образования, выяснилась страшная правда — анализ показал меланому четвертой стадии.

Диагноз прозвучал в тот момент, когда его супруга Лорен была беременна, а шансы на выживание оценивались всего в 15%. Крис перенес операцию по удалению лимфоузлов и прошел годовой курс иммунотерапии, который дал кратковременную ремиссию в начале 2025 года. Однако спустя полгода у него обнаружили сразу двенадцать опухолей — шесть в мозге и еще столько же в других органах, что сделало болезнь неизлечимой.

Врачи сообщили Крису, что ему осталось жить от 10 до 12 месяцев, но точный прогноз сейчас отсутствует, так как часть опухолей в мозге неожиданно рассосалась. Мужчина пробует дополнительные методы терапии и старается сохранять боевой настрой, хотя из-за высоких ферментов печени лечение временно приостановлено.

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