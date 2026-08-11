Мотоблогер Татьяна Броновицкая погибла, столкнувшись с грузовиком в Москве Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Мотоблогер Татьяна Броновицкая погибла 11 августа в результате столкновения её мотоцикла с грузовиком на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Авария произошла около 08:50 у дома 4 по 2-му Крестовскому переулку. По данным столичного ГУ МВД, столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл Racer Skyway жёлтого цвета. 47-летняя женщина, управлявшая мотоциклом, скончалась на месте. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что во вторник, 11 августа, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе проспекта Мира произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла. Водитель двухколесного транспортного средства погиб. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, движение на участке затруднено как минимум на 3,6 километра и осуществляется по двум полосам из четырех, водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.