НАК: с начала года в РФ предотвращены 66 терактов на объектах транспорта и ТЭК Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в России предотвращены 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета РФ (НАК), директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников на заседании НАК во вторник.

По его словам, из 66 диверсионно-террористических актов 49 были предотвращены на объектах транспорта и 17 — в сфере ТЭК. За подготовку и совершение этих преступлений в 2026 году задержаны 150 человек.

В ходе заседания также рассмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что киевские кураторы в отношении завербованных граждан РФ применяют тактику постепенного усложнения заданий.