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НовостиОбщество11 августа 2026 8:41

Экс-глава Удмуртии Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс»

Бывший руководитель республики Удмуртия возглавил управляющую организацию национализированного железнодорожного холдинга
Анна АДАМАЙТЕС
Экс-глава Удмуртии Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс»

Экс-глава Удмуртии Бречалов стал гендиректором консалтинговой компании «Апекс»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Бречалов, покинувший пост главы Удмуртии в конце июля, назначен генеральным директором консалтинговой компании «Апекс». Об этом пишет «КП-Ижевск» со ссылкой на «Ъ-Удмуртия». Бречалов стал возглавлять компанию 10 августа.

«Апекс» является управляющей организацией национализированного железнодорожного холдинга «Вектор рейл», в который входит крупный оператор по перевозкам сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс» и другие структуры. Компания зарегистрирована в Москве в июле 2025 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. До прихода Бречалова её возглавлял Борис Борисов.

Напомним, 29 июля Александр Бречалов досрочно покинул пост главы Удмуртии. Указ о прекращении его полномочий подписал президент России Владимир Путин. Решение было принято на основании личного заявления Бречалова. Исполняющей обязанности руководителя республики назначена Ольга Абрамова.