Бортников: спецслужбы Украины нарастили активность по вербовке россиян Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Киевский режим активизировал работу по привлечению россиян к совершению терактов на территории страны. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников. По его словам, украинские спецслужбы всё чаще ищут исполнителей среди граждан РФ.

«Для реализации террористических замыслов украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей нападений из числа российских граждан, а также заброске диверсионных групп», — указал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

В Следственном комитете России ранее сообщили об одном из методов, который используют сотрудники СБУ. Для вовлечения несовершеннолетних россиян в преступную деятельность они создавали в приложениях для знакомств анкеты с фотографиями привлекательных девушек. После начала переписки с подростками злоумышленники переходили к следующему этапу.

Школьникам начинали поступать сообщения от лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Используя полученные в ходе общения личные данные и компрометирующие сведения, эти лже-силовики начинали угрожать детям привлечением к ответственности.