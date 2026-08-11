Delfi: латвийские пограничники нашли туннель нелегалов на границе с Белоруссией. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвийские пограничники обнаружили на границе с Белоруссией подземный туннель, через который в страну проникла группа нелегальных мигрантов. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на данные МВД республики.

«В районе границы была задержана группа нелегалов, одежда которых была облеплена землей. В ходе выяснения обстоятельств нарушения границы был обнаружен подземный туннель», — заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.

В Латвии проникновение через госграницу по туннелю зафиксировано впервые. По словам властей, эту практику начали применять нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, которые пытаются пробраться из Белоруссии через Латвию и Литву дальше на запад. Это произошло после того, как балтийские страны создали на границе заграждения с колючей проволокой.

Ранее KP.RU писал, что в Литве с мая текущего года пограничники обнаружили около 10 подземных туннелей, прорытых нелегалами со стороны Белоруссии, причём самый длинный из них достигал 25 метров на литовской стороне.