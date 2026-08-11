Евгений Поддубный: У России есть огромное моральное преимущество перед врагом

Член Генсовета «Единой России», заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный. Фото: кадр видео.

У России есть огромное моральное преимущество перед врагом: наша страна бьет исключительно по военным целям. Об этом Герой России, военный корреспондент, член Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

При этом, по словам Поддубного, наша страна на голову превосходит противника по качеству огневого поражения. Он отметил, что у России сейчас самая подготовленная и мощная армия в мире, обладающая наивысшими компетенциями в сфере применения боевых БПЛА. Наши военные максимально используют возможности применения боевых ракет и систем противовоздушной обороны.

«Мы на голову в плане качества огневого поражения превосходим противника. Потому что если сравнить результат огневого поражения, то он не соизмерим. Но, слава Богу, что наш результат касается военных объектов, объектов энергетики, объектов, которые задействованы в вооруженном конфликте», - рассказал Поддубный в ходе интервью, показанном в эфире «Вестей».

Он подчеркнул, что Россия воюет честно, в то время как противник во время огневых атак сосредоточен на других целях поражения. У нашей страны нет задачи любой ценой посеять в украинском обществе страх, отметил Герой России.

«И я очень рад, что у моего государства есть огромное моральное преимущество в этой борьбе. Мы бьем по военным, и у этих ударов очень понятная цель. Нам нужно уничтожить вооруженные силы противника», - рассказал Евгений Поддубный.

Напомним, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», который был представлен в конце июня. Кроме него лидерами списка стали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Запад использует Украину как таран, чтобы уничтожить нашу страну. По его словам, Россию сегодня испытывают на прочность во всех смыслах — и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики. На наше государство наложены запредельные санкции, какие еще не применялись ни к одной стране в мире. Их число приблизилось к 30 тысячам, подчеркнул Медведев.

Он отметил, что западным государствам давно не дает покоя тот факт, что Россия - самая большая в мире страна, сильная, гордая и самодостаточная. Одно время наши противники делали вид, что стараются договориться с нами, но на самом деле просто пытались подчинить своей воле. Сейчас Запад использует для этого Украину.