В Госдуме предложили кредитные каникулы пострадавшим от ЧС предпринимателям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты фракции «Единая Россия» выступили с инициативой, которая позволит владельцам малого бизнеса и самозанятым гражданам временно не платить по кредитам, если они попали в зону стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Разработанный документ дает право пострадавшим предпринимателям оформить специальный льготный период по займам. Важным условием является то, что факт использования такой отсрочки не испортит кредитную историю заемщика. Парламентарии подчеркивают, что эта мера направлена на сохранение стабильности экономики в непростых условиях.

Как пояснила первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Альфия Когогина, реализация этого предложения обеспечит бизнесменам дополнительную защиту и опору в кризисный момент. Она также отметила, что поддержка предпринимателей сейчас крайне важна для всей страны. Инициатива призвана помочь людям пережить трудные времена без серьезных финансовых потерь.

Согласно тексту законопроекта, у заемщика есть ровно 60 дней, чтобы подать заявку на каникулы. Этот срок отсчитывается с того момента, как официально ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе. Длительность самого отдыха от платежей составит до трех месяцев.

Воспользоваться такой возможностью в связи с ЧС разрешается только один раз за весь срок действия кредитного договора. При этом если заемщик уже менял условия займа раньше, это не лишает его права на получение новой отсрочки. Законодатели учли этот нюанс, чтобы максимально защитить интересы пострадавших граждан.

Ранее в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах для участников КТО. Это коснётся участников контртеррористических операций в Белгородской, Курской и Брянской областях.