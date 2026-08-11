Надпись на пляже может обернуться штрафом: юрист назвал причину

Пляж – общественное место, поэтому за содержание надписи могут привлечь к ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надпись на песке кажется безобидной забавой, однако некоторые послания на пляже могут привести к административной ответственности. Юрист Сергей Багян рассказал, за какие надписи в общественном месте можно получить штраф или даже административный арест. Об этом пишет «Абзац».

«Если оставить матерные слова, циничные, непристойные фразы, а также оскорбления по национальному или религиозному признаку, действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ», – рассказал Багян.

Прежде за нецензурные или оскорбительные надписи в общественном месте можно получить штраф или административный арест до 15 суток. А размещение на песке ссылок на продажу наркотиков уже может повлечь штраф от 4 до 30 тысяч рублей.

По словам юриста, пляж относится к общественным местам, поэтому содержание оставленной там надписи может стать основанием для разбирательства. Особенно рискованными считаются нецензурные выражения, оскорбления и сообщения, связанные с запрещенными веществами.

Прежде юрист Дмитрий Макаров напомнил, что за нецензурную брань и оскорбления в интернете россиянам может грозить штраф до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма взыскания увеличивается.