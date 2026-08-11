14 шахтеров погибли и десятки получили ранения на заброшенной шахте в ЮАР. Фото: Jennifer Bruce / Global Look Press

Южноафриканская полиция сообщила о гибели 14 нелегальных золотодобытчиков на заброшенной шахте недалеко от Рустенбурга в Северо-Западной провинции. Десятки людей получили ранения. Об этом пишет Reuters.

Правоохранители пока не предоставили подробных сведений о произошедшем, на место происшествия направлен высокопоставленный сотрудник региональной полиции.

Как отмечает агентство, нелегальная добыча золота остается серьезной проблемой для ЮАР на протяжении десятилетий. Старатели проникают на покинутые коммерческими компаниями объекты, причем часть из них контролируется жестокими преступными группировками. Такая теневая деятельность ежегодно наносит ущерб экономике страны и горнодобывающей отрасли на сотни миллионов долларов из-за упущенной выгоды и неуплаченных налогов.

Напомним, в прошлом году 100 человек погибли и более 500 оказались в ловушке при обрушении заброшенной шахты в ЮАР, где также незаконно добывали золото.