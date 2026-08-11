В Армении высказались о возвращении в ОДКБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ереван официально заявил, что возвращение в Организацию Договора о коллективной безопасности больше не рассматривается. По словам депутата от правящей партии Саргиса Ханданяна, членство в союзе фактически заморожено уже несколько лет, и перспективы возобновления полноценного сотрудничества отсутствуют.

Саргис Ханданян в беседе с журналистами пояснил, что его страна не видит никаких причин или обстоятельств, которые могли бы заставить Ереван активизировать свое участие в структурах ОДКБ. Он подчеркнул, что текущий статус взаимодействия устраивает армянскую сторону.

Тем временем в Москве обратили внимание на процедурные последствия такого решения. Постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев напомнил, что лишение Армении права голоса в органах организации — процесс непростой. Для этого потребуется добиться консенсуса и согласия всех без исключения государств-членов блока.

Виктор Васильев также уточнил, что механизм приостановки голосования прописан в уставных документах. Согласно 25-й статье Устава, страна может лишиться этого права, если в течение двух лет не погашает финансовую задолженность перед бюджетом организации.