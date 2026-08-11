Герой России Евгений Поддубный: Мы умеем набирать твердость, когда кажется, что ее неоткуда взять

Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК, член Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный. Фото: ER.RU.

Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК, член Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный рассказал, какие качества национального характера помогут нашей стране одержать победу над противником. По словам военкора, победу одерживает тот, кто борется чуть дольше, и кто умеет терпеть.

В интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову Поддубный подчеркнул, что Украина наносит удары по чувствительным для россиян точкам, по целям, которые раздражают и злят людей. Он отметил, что противник делает это специально – чтобы посеять панику и страх. Россия, в отличие от врага, не отвечает тем же. Это моральное преимущество в итоге приведет ее к победе, уверен военный корреспондент.

«Мы справимся. И код внутренний сработает, он уже работает. Нет никакой нервозности, нет никакой разобщенности - есть кулак, такой нормальный русский кулак. Противник нам делает больно, когда убивает наших людей. И это не просто боль, это, конечно, вызывает гнев, желание отомстить и по Верховной Раде ударить. Но это то, с чем мы должны справиться, чтобы победить. Потому что побеждает тот, кто борется чуть дольше, и кто умеет терпеть», - подчеркнул Евгений Поддубный в интервью, вышедшем в эфире «Вестей».

По его мнению, именно в условиях, когда противник пытается запугать и разобщить нас, и проявляется настоящий русский характер.

«В этих нечеловеческих условиях у нас порог повышается, и закалка работает, как сталь, которую закаляют. Мне кажется, что в этом смысле мы умеем набирать твердость, когда, кажется, ее неоткуда взять. При одном условии - мы сами с собой должны быть максимально честны», - считает военный корреспондент.

Напомним, Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», который был представлен в конце июня. Кроме него лидерами списка стали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Ранее Евгений Поддубный объяснил, почему наша армия сегодня на голову выше противника по качеству огневого поражения. Он подчеркнул, что у России сейчас самая подготовленная и мощная армия в мире, обладающая наивысшими компетенциями в сфере применения боевых БПЛА. Наши военные максимально используют возможности применения боевых ракет и систем противовоздушной обороны. При этом российская армия, в отличие от врага, бьет исключительно по военным целям, объектам энергетики и объектам, которые задействованы в вооруженном конфликте. В этом, считает военкор, наши Вооруженные силы имеют моральное преимущество перед противником, который пытается в первую очередь запугать мирное население.