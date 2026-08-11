Стратегические запасы нефти США сократились до уровня 1983 года Фото: REUTERS.

По данным Министерства энергетики США, на 7 августа 2026 года стратегический резерв нефти в стране снизился до 298,7 млн баррелей - это самый низкий показатель с января 1983 года. Всего неделей ранее уровень запасов составлял 304,809 млн баррелей.

Последний раз стратегический резерв был ниже на конец недели 28 января 1983 года, когда он достиг 298,379 млн баррелей. Само собой, основной причиной такого стремительного расходования военных запасов нефти является война США с Ираном на Ближнем Востоке. Регулярные авиационные удары, логистика, движение воинских частей и кораблей - всё это быстро съедает резервы Штатов.

В июле, на фоне конфликта с Ираном, администрация США объявила о планах высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва с целью последующего пополнения на 200 млн баррелей в течение следующего года. Согласно первоначальным оценкам, процесс выдачи заявленного объема должен был занять около 120 дней.

Ранее KP.RU сообщил, что к концу июля США уже потратили на авиаудары по Ирану свыше 151 млрд долларов, не добившись практически никаких результатов.