В Польше призвали депортировать неработающих украинцев для отправки в ВСУ Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат сейма Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Сливка призвал депортировать из страны украинцев призывного возраста, у которых нет официальной работы, чтобы сформировать из них подразделения для отправки в ВСУ.

«Если это даже 5 процентов, то это как минимум бригада, если не дивизия человек, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну», — сказал он, выступая в эфире телеканала Polsat News.

Сливка также подчеркнул необходимость обязательной идентификации таких лиц со стороны служб Польши, отметив, что даже для польской безопасности «это знание необходимо».

Ранее член совета движения «Другая Украина» Василь Вакаров сообщил, что до 200 тысяч украинских беженцев из ФРГ и Польши могут принудительно вернуть на родину для призыва в ВСУ. По его словам, Киев ведет переговоры о депортации мужчин призывного возраста.