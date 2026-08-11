Платить по факту: ВТБ запустил кредитную карту с ежедневной комиссией

Клиенты ВТБ получили доступ к новой кредитной карте, принцип расчёта по которой отличается от привычных банковских продуктов. Теперь за пользование заёмными средствами взимается фиксированная комиссия — всего от 10 рублей в день, и только за те дни, когда средства действительно были задействованы. Если карта лежит без движения, платить не придется.

При этом снятие наличных и переводы денег с карты не сопровождаются дополнительными комиссиями. Это делает продукт максимально прозрачным для тех, кто привык чётко понимать свои расходы. Карта также предусматривает участие в программе лояльности. Оформить её можно через мобильное приложение ВТБ Онлайн, в отделениях банка, на сайте с помощью анкетного сервиса, а также с помощью выездного сотрудника или в контактном центре.

«Мы наблюдаем изменение структуры спроса на рынке кредитных карт, - отметил старший вице-президент банка Алексей Охорзин. - Часть аудитории выбирает классические продукты с льготным периодом и возможностью рассрочки, другая часть запрашивает максимально прозрачные и предсказуемые условия без необходимости разбираться в тарифах. Новая карта позволяет нам покрыть этот сегмент, предлагая продукт с ежедневной фиксированной комиссией и без дополнительных платежей. При этом классические карты с льготным периодом до 200 дней и рассрочкой остаются в нашей линейке – мы даем клиенту право выбрать инструмент под свои задачи».

Модель с ежедневной комиссией набирает популярность. МТС Банк с картой «Zero» берет 59 рублей в день только при наличии долга, снятие и переводы осуществляются без комиссий. «Свой Банк» с продуктом «Кредитка 0%» устанавливает комиссию от 9 до 199 рублей в день индивидуально, плата начисляется за дни фактического использования средств, снятие в любых банкоматах бесплатно. Экспобанк в карте «Выгода» применяет иной подход, обслуживание бесплатно при покупках от 15 тысяч рублей в месяц, в остальных случаях 99 рублей в месяц, однако за снятие наличных и переводы взимается комиссия 4,9% плюс 490 рублей.