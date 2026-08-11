Россиянам назвали способ быстрее уснуть в жару

Для более комфортного сна специалист советует убрать тяжелое одеяло. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара нередко становится причиной проблем со сном. В душной комнате организму сложнее перейти в состояние покоя. Ведущий специалист Департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова рассказала, как помочь себе уснуть в жаркую ночь. Об этом пишет aif.ru.

«Для засыпания температура нашего тела должна понизиться примерно на градус, а в душной комнате этого не происходит. Перегретый мозг просто не может дать команду на отключение, плюс учащенное сердцебиение от жары держит организм в тонусе», – объяснила Косенкова.

По словам врача, примерно за час до сна полезно принять теплый душ. Он помогает коже отдавать тепло и способствует естественному охлаждению тела. Перед сном также стоит проветрить спальню, а днем держать окна закрытыми и защищать комнату от солнца плотными шторами.

Для более комфортного сна специалист советует убрать тяжелое одеяло и использовать простыню. Также можно включить увлажнитель, поскольку испарение влаги немного охлаждает воздух. При этом алкоголь перед сном лучше исключить. Он способствует обезвоживанию и может усилить ощущение жары.

Как ранее писал «Царьград», жителям центральной полосы осталось недолго наслаждаться жаркой погодой. Уже в первой декаде августа ожидаются дожди и заметное похолодание.