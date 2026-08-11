ЦБ представил перечень доступных к обращению на биржах криптовалют Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк РФ утвердил перечень криптовалют, допущенных к публичному обращению на отечественных биржах. В официальный список вошли Bitcoin, Ethereum и стейблкоин Tether (USDT). Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

Как пояснили в регуляторе, ключевыми критериями отбора стали высокая рыночная капитализация, хороший среднедневной объем торгов, а также проверенная история ценообразования на зарубежных площадках длительностью от пяти лет.

Одновременно с этим Центробанк РФ установил жесткие рамки для частных инвесторов без специального статуса. Для неквалифицированных участников рынка введен годовой лимит на покупку разрешенных цифровых активов в размере 300 тысяч рублей через одного финансового посредника.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин не исключил, что с появлением крипторегулирования в России участники рынка начнут создавать собственные криптовалюты. Об этом заявил По его словам, регулирование сложное и заложит основы конфигурации рынка.