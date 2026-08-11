«Нет сил оставаться»: украинский командир в отчаянии обратился к Драпатому

121-я бригада ВСУ грозится покинуть позиции из-за отсутствия воды и еды Фото: REUTERS.

Военнослужащие 121-й бригады Вооружённых сил Украины, находящиеся в Запорожской области, выразили намерение покинуть свои позиции из-за острой нехватки воды и продовольствия. Об этом в видеообращении к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому сообщил командир подразделения.

"Некоторые из моих военнослужащих несколько дней находились в полусознательном состоянии из-за нехватки воды и еды. Я принял решение, что при благоприятных условиях я и мой личный состав покинем позиции, не дожидаясь смены, ведь у нас нет ни сил, ни возможности оставаться на позициях", - говорится в видео, распространённом по украинским СМИ и Телеграм-каналам.

При этом пропагандистское агентство УНИАН указывает, что "никаких проблем со снабжением ВСУ нет". Транслируя позицию Минобороны Украины, СМИ утверждают, что боевики полностью снабжены "всем необходимым", и у них "в достатке" еды и воды.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в марте поступали сообщения, что солдаты ВСУ в Запорожской области теряют сознание от голода, о чём свидетельствовали радиоперехваты.